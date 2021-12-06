Максим Алешкевич согласован на должность председателя КГК Минской области

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Алешкевич согласован на должность председателя Комитета государственного контроля Минской области. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Максим Алешкевич работал в должности заместителя начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства - начальника управления контроля промышленного комплекса и транспорта Комитета государственного контроля.-0-