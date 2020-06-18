Медики удостоены медалей и Благодарностей Президента Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым восемь медиков за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности удостоены медали "За трудовые заслуги". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службее белорусского лидера.

В числе награжденных - главный врач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" присвоено заведующему кафедрой ортопедической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета Семену Наумовичу.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым 18 медиков удостоены Благодарности Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению. В их числе - заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктория Ахрамович, врач-инфекционист (заведующая инфекционным отделением) Лидской центральной районной больницы Анжелика Гончар, врач-анестезиолог-реаниматолог Гродненской областной инфекционной клинической больницы Ксения Зыкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы №1 Валерий Кононков, заведующая эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.-0-

Работать трудно морально и физически, но поддержка общества придает сил - врач о борьбе с COVID-19 "Приобрели опыт, и работать стало проще. Мы уже многое знаем, предугадываем и видим", - отметил заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик.