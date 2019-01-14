Механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб создается в Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал указ №15 "Об ответственности за ядерный ущерб". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом создается механизм финансового обеспечения ответственности за ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии.
Указ определяет предел ответственности РУП "Белорусская АЭС" за ущерб в размере 150 млн специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту. В качестве формы финансового обеспечения ответственности оператора БелАЭС устанавливается страхование гражданской ответственности.
Положениями документа определяются условия осуществления страховой деятельности при страховании рисков, возникающих в деятельности Белорусской АЭС. Так, организацию и функционирование системы страхования будет обеспечивать Белорусский ядерный страховой пул, участниками которого станут "Белгосстрах", "Белэксимгарант", Белорусская национальная перестраховочная организация. Кроме того, установлены требования к договору страхования ответственности за ядерный ущерб.
Принятие указа позволит обеспечить исполнение Беларусью международных обязательств в области гражданской ответственности за ядерный ущерб, финансовых гарантий защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, объектов окружающей природной среды.-0-
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