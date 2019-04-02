Министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси назначен Анатолий Хотько

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что принял данное кадровое решение с учетом опыта работы Анатолия Хотько в сфере сельского хозяйства и его отличных профессиональных знаний в области животноводства. "Вся ваша биография связана с работой с животными. Вы и образование получили в этой сфере, и, как мне докладывают, на последнем месте работы у вас неплохо складывались дела. Поэтому, учитывая ваш опыт и те проблемы, которые у нас есть в сельском хозяйстве, мной принято решение о направлении вас руководить", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также обозначил проблемные вопросы, которые предстоит решать новому министру. "Вы не хуже меня знаете, что в растениеводстве немного проще, и мы хоть как-то работаем относительно того, как это требуется, - сказал Президент. - Что касается животноводства, то это финишное производство нашего сырья в сельском хозяйстве (молока, мяса и так далее), здесь у нас проблем хватает. А если животноводство не в порядке, то тогда и растениеводство не надо". Глава государства ориентировал нового руководителя министерства на эффективную работу по развитию в первую очередь животноводства.

Анатолий Хотько родился в 1974 году в деревне Буда-Гресская Слуцкого района Минской области. В 1996 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2006-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1997-1999 годах работал главным зоотехником, заместителем председателя по животноводству колхоза "Криница" Копыльского района Минской области. С 1999 по 2001 год - главный зоотехник колхоза "Новый быт" Минского района Минской области, с 2001 по 2004 год - главный зоотехник, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома Минской области. В 2005-2006 годах являлся главным зоотехником "Белплемживобъединения". В 2006-2007 годах работал в должности заместителя генерального директора ОАО "Минскоблхлебпродукт", а в 2007-2015 годах - генеральным директором этого акционерного общества. С 2015 по 2016 год являлся заместителем генерального директора Белорусского государственного объединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение", а с 2016 года - генеральным директором этого объединения.-0-