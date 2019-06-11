Министром внутренних дел Беларуси назначен Юрий Караев

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Юрий Караев работал в должности заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.
Общаясь с журналистами после встречи с главой государства, Юрий Караев подчеркнул, что хорошо знаком с особенностями работы органов внутренних дел и намерен обратить особое внимание на укрепление дисциплины в ведомстве, справедливое отношение сотрудников министерства ко всем группам граждан. "Все наши люди под защитой закона. В милицию они должны обращаться за защитой. Без страха и с надеждой, что там помогут и обойдутся справедливо", - сказал Юрий Караев.
Накануне стало известно, что предыдущий глава МВД Игорь Шуневич обратился к главе государства с рапортом об отставке, Президент эту отставку принял.-0-
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