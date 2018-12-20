20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Минск нуждается еще как минимум в 20 детсадах и семи школах. Такие цифры сегодня озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущее страны - это наши дети. Проблема переполненности дошкольных учреждений и школ не снята. На 100 мест приходится 117 малышей. Отдельные школы перегружены почти в два раза. Двухмиллионному Минску нужно еще как минимум 20 детских садов и семь школ", - констатировал глава государства.

Актуальной остается и кадровая проблема. На сегодняшний день в дошкольных учреждениях 273 вакансии воспитателей. В школах дефицит педагогических работников составляет 159 человек. "Вопрос к Министерству образования. От города требуется четкое видение решения данных проблем", - добавил Александр Лукашенко.-0-