Многочисленные поздравления в адрес Лукашенко и белорусского народа поступают ко Дню независимости

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.
Главу государства и белорусский народ поздравили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Сан-Марино, Венгрии, Эстонии, Турции, ОАЭ, Бахрейна, Чехии, Японии, Сингапура, Республики Корея, Вьетнама, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Пакистана, Египта, Монголии, Зимбабве, Кении, Намибии, КНДР, Государства Палестина.
Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.-0-