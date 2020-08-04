Модернизация села завершится за следующую пятилетку - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация села полностью завершится за следующую пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"За следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране быть не должно", - сказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, это задача не только для государства. "Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни", - считает глава государства.-0-