"Мы не можем потерять это предприятие" - Лукашенко недоволен экономическими показателями работы МАЗа

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен экономическими показателями работы Минского автомобильного завода и требует повысить эффективность деятельности предприятия. Об этом глава государства заявил при согласовании кандидатуры нового генерального директора МАЗа, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что МАЗ входит в число важнейших промышленных предприятий страны. "Мы это предприятие не можем потерять. МАЗ, БелАЗ, МТЗ - это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения", - отметил глава государства. Вместе с тем Президент выразил недовольство эффективностью работы Минского автомобильного завода. "Большие возможности потенциально у МАЗа. И предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая!), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие", - сказал Александр Лукашенко. Он ориентировал нового руководителя на принятие действенных мер для вывода завода из сложной ситуации.

"Разберитесь. Если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте", - добавил он.

Президент отметил, что назначение предыдущего руководителя - Дмитрия Катеринича - было ошибочным. "Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель (Дмитрий Катеринич. - Прим. БЕЛТА) вытянет это предприятие", - сказал белорусский лидер.

Обращаясь к новому генеральному директору МАЗа Валерию Иванковичу, Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация на предприятии непростая. "Если вы там справитесь с этой работой, я вам лично буду очень благодарен", - сказал Президент и пообещал в скором времени лично посетить МАЗ.

Глава государства также обратился к новому руководителю "Лидсельмаша" Григорию Иванькову: "Предприятие может и должно работать. И поддерживали его в свое время, я бывал не раз на этом предприятии. Надо на нужный уровень выводить".

Президент обратил внимание, что оба новых руководителя перейдут на работу в МАЗ и "Лидсельмаш" из холдинга "Амкодор", где работали до настоящего времени. В этой связи Президент поинтересовался, не вызовет ли принятие таких кадровых решений проблем в работе "Амкодора": "Мы не ослабим компанию?" Президента заверили, что в "Амкодоре" есть преемственность в работе руководящего состава и замена сотрудникам найдется.-0-