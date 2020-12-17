"Мы невозможное сделали, но надо бы еще чуть-чуть" - Лукашенко оценил экономические итоги Минской области

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи главы государства с губернатором затрагивались в основном две темы - экономические показатели работы Минской области и ситуация в регионе с коронавирусом.

Как доложил Александр Турчин, по предварительным данным, за 11 месяцев этого года валовой региональный продукт области зафиксирован на уровне 99,9%. "Такая цифра вроде высокая, но обидная: недотянули 0,1% до 100%. Но тем не менее на начало года у нас был 91% ВРП, а сейчас 99,9%, то есть за это время область прибавила. Мы осторожно прогнозируем, что на уровень прошлого года по итогам года должны выйти", - сказал губернатор.

Александр Турчин

"Ну, дай бог, - отреагировал Президент. - Одну десятую процента недотягиваете… Но декабрь еще у нас есть. Вроде бы и неплохо. Но, как экономист, ты же понимаешь, что нам нужен результат, потому что надеяться, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что у нас происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть".

Что касается ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Минской области, то есть основания полагать, что регион вышел на так называемое плато. "По нашим оценкам, мы заканчиваем вторую неделю уже, как медики говорят, на плато. Прироста нет. И по пневмониям, и по выявленным заболевшим мы находимся приблизительно на одном уровне: ни роста, ни снижения", - проинформировал главу государства Александр Турчин.-0-