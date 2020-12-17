Турчин назвал три сферы, которые компенсируют спад промышленности в Минской области

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство, сельское хозяйство и розничная торговля - три сферы, которые помогают Минской области компенсировать спад промышленного производства и выйти по итогам года на 100% ВРП. Об этом заявил журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"И радость и беда Минской области - это нахождение на ее территории БЕЛАЗа и "Беларуськалия". Хорошо рапортовать об успехах, когда и один и второй работают успешно. Сегодня БЕЛАЗ в силу объективных причин находится на низком уровне, порядка 40% к уровню прошлого года. Но тем не менее область дает результат: с 91% (валового регионального продукта. - Прим. БЕЛТА) в январе мы выросли до 99,9% по итогам 11 месяцев, промышленность прибавила 18% (с 80% в январе до 98,4% за 11 месяцев года). Это та стратегия, которой мы привержены, когда неудачи крупных промышленных предприятий надо компенсировать иными видами экономической деятельности, - пояснил губернатор. - Строительство, сельское хозяйство, розничная торговля - те отрасли, которые в течение года демонстрировали рост и позволили компенсировать отставание промышленности".

В связи с этим Александр Турчин подчеркнул важность сбалансированности экономики, а также сбалансированности в развитии районов Минской области, многие из которых аграрные. "По уровню доходов, заработной платы (для меня это самые главные критерии оценки развития) мы должны быть примерно одинаковыми, не должно быть большого разрыва", - отметил он, хотя и признал, что в настоящее время такой разрыв есть. Однако на фоне снижения показателей работы главных предприятий в Жодино и Солигорске существенно подтянулись те регионы, которые ранее отставали по уровню заработной платы. Так, по данным губернатора, в области на протяжении 4 месяцев, начиная с июля, уровень заработной платы в сельском хозяйстве превышает Br1 тыс.-0-