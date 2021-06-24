"Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил больше не расширять работу свободных экономических зон в Беларуси. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня на совещании о перспективах развития Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Продумайте и внесите предложения, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас инвесторов, которым надо будет предоставить льготы. Мы можем в частном порядке это сделать", - сказал Александр Лукашенко.
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