Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период - в связи с давлением со всех сторон при выборе пути в условиях пандемии, когда Беларусь оказалась с таким подходом единственной в мире, но достигла определенных результатов. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап, - отметил глава государства. - Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно. Виктор Шейман (Управляющий делами Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог".

Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление. "И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно - у нас жесткая власть, Президент сказал - все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же (ничего. - Прим. БЕЛТА) не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - сказал он.-0-