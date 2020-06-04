"Мы выдержим и победим" - Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов

4 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства, ориентировал всех на интенсивную работу для преодоления современных трудностей и вызовов, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

Глава государства пояснил, почему посчитал нужным собрать на совещание всех новых кандидатов, а также тех руководителей, которые продолжат трудиться на прежних должностях. "Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране, вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства, - сказал он. - Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим".

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей. "Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути, - отметил Президент. - Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: "Почему?", сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами - и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера".

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