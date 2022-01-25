На встрече Лукашенко с учеными обсудили, стоит ли всех повально тестировать на COVID-19 /дополнено/

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прошедшем заседании-совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями научного сообщества в числе прочего обсуждалось, стоит ли всех повально тестировать на COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что я контролирую все эти процессы - лечение от коронавируса. У меня своя позиция в этом плане. Я ее никому не навязываю, как и запрещаю кому бы то ни было довлеть над людьми. Сейчас уже говорят, этот омикрон якобы более легкий вирус, к смерти приводит редко при нормальном лечении, поведении человека. И я вижу. Смертность контролирую. Вижу, что у нас нет этой вспышки смертности по сравнению с подъемом этого омикрона. И врачи предлагают: может быть, нам не тестировать всех. А предлагают только тестировать тех, у кого уже появились симптомы", - сказал Александр Лукашенко.

Выступавший в тот момент у трибуны ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович ответил, что этот вопрос нужно изучить, в том числе с экспертами.

На мероприятии также присутствовал главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов. Он отметил, что проблема диагностики очень важна, но есть два ключевых положения.

Первый из них - это акцент на экспресс-методики, которые в целом показали себя в качестве быстрых и эффективных методов диагностики. "Это достаточно показательно. Есть отечественные разработки, и очень неплохие", - сказал Игорь Карпов.

"Второй момент: если действительно заболевание, как мы думаем, как происходит в мире, будет массовым, то самое главное - это акцент на дифференциальную диагностику, когда у нас есть какие-то сомнения. По той простой причине, что в разгаре этих всех событий, конечно же, будет преобладать тот вирус, который мы в настоящее время ожидаем. Да, действительно, он протекает легче. Но значительное количество людей может быть вовлечено. Поэтому полностью диагностика, конечно, отброшена не будет. Но ориентация на клинические проявления в данной ситуации является ключевой и чрезвычайно важной. Думаю, тактика будет абсолютно отработана по этому вопросу", - заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения.

В заключение Александр Лукашенко обратился с просьбой проанализировать соответствующее предложение вместе с медицинским сообществом.-0-