"Нам надо выстоять!" Лукашенко о сохранении государственности в "жутком мире"

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения государственности. Он также уверен, что в современном мире невозможно выстоять в одиночку и следует развивать союзнические отношения. Об этом он заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом жутком мире, когда в одиночку практически невозможно не то что выстоять - вопросы не решишь в одиночку. Только вместе, в союзе и так далее. Нам надо выстоять. Время выбрало нас, не мы выбирали. И нам надо удержать ту государственность и то государство, которое мы слепили из того, что было. И как умели", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой ситуации наука должна служить человечеству, но прежде всего народу своей страны. "Убежден, что вы, как истинные патриоты, люди с четкой гражданской позицией, это прекрасно понимаете. И понимаете, что ваши успехи являются одним из факторов национальной безопасности Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.-0-