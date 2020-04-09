Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал указ №122 "О создании системы медиаизмерений", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом, под медиаизмерениями понимается систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации.

В указе определены основные принципы государственного регулирования и функционирования системы медиаизмерений. Предусматривается, что проводить медиаизмерения будет единый национальный медиаизмеритель.

Специально уполномоченным государственным органом в сфере медиаизмерений является Министерство информации. Оно выбирает медиаизмерителя, устанавливает требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.

Принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.-0-