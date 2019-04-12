Национальный детский технопарк создадут в Беларуси к 2021 году

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ №145 "О создании учреждения образования "Национальный детский технопарк". Об этом БЕЛТА сообщили в
Это учреждение создадут в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. наиболее одаренных детей - учеников 6-11-х классов со всех регионов страны.
Для них разрабатывается специальная образовательная программа, рассчитанная на 21 день. Затем дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционным сопровождением преподавателями технопарка.
С детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, ученые, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских и промышленных организаций.
В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета.
"Создание Национального детского технопарка - это реальная государственная поддержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности. Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий", - отметили в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3839 BYN
|2.38 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.1131 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2734 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN