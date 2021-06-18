Назначены послы Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня послов в Иран, Монголию и на Кубу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом. "Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы", - добавил глава государства.

Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.

Интересная рокировка произошла с нынешним Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Литве Валерием Барановским: он улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Александр Лукашенко также согласовал назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в Чунцине (Китай).-0-