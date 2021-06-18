Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости темы " Кадровые решения Президента"
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Кольцова
Дмитрия
Вячеславовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Иран;
|Горелика
Дмитрия
Николаевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии;
|Барановского
Валерия
Валерьевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Куба;
|
|Баско
Дмитрия
Викентьевича
|- первым заместителем председателя Комитета государственного контроля;
|
|Лобовича
Андрея
Валентиновича
|- заместителем председателя Комитета государственного контроля;
|
|Ковальчука
Андрея
Николаевича
|- заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Президент также дал согласие на назначение:
|Ребковца
Валерия
Васильевича
|- председателем Пинского горисполкома;
|Зайчука
Валентина
Михайловича
|- первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Карпенко
Сергея
Викторовича
|- председателем Барановичского райисполкома;
|Орлова
Николая
Валерьевича
|- председателем Витебского горисполкома;
|Санько
Андрея
Антоновича
|- председателем Мостовского райисполкома;
|Гулого
Михаила
Владимировича
|- председателем Горецкого райисполкома;
|Слабодниковой
Галины
Павловны
|- председателем Кировского райисполкома;
|Мельника
Романа
Ивановича
|- главой Администрации Ленинского района Минска;
|Литоша
Сергея
Владимировича
|- генеральным директором торгово-производственного РУП "Белфармация";
|Емельянова
Дмитрия
Алексеевича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в Чунцине (КНР);
|Шедко
Татьяны
Павловны
|- начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
|Новодворского
Сергея
Александровича
|- главным инженером Белорусской железной дороги;
|Шуляковского
Олега
Николаевича
|- членом Брестского облисполкома;
|Астрейко
Александра
Вячеславовича
|- членом Минского облисполкома;
|Астрейко
Татьяны
Анатольевны
|- членом Минского горисполкома;
|Бондарука
Романа
Сергеевича
|- членом Минского горисполкома.