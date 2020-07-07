Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

Новости темы " Кадровые решения Президента"
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначены новые уполномоченные представители главы государства в Гомельской и Гродненской областях. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Уполномоченным представителем главы государства в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Представлять Президента в Гродненской области уполномочен заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей главы государства соответственно в Витебской и Могилевской областях.-0-