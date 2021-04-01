"Не дай бог будем иметь проблемы" - Лукашенко предостерегает от бесконтрольного ценообразования

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как вы говорите, прежде всего на товары (речь о контроле над ценообразованием. - Прим. БЕЛТА), которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное - недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете "необоснованного роста" и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ценовая ситуация и прогноз по инфляции - это один из наиболее важных вопросов: "Как вы видите ситуацию с ценами? Помните, мы занимались жестко лекарствами в начале этого года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это не совсем понимаю, что значит социальные, не социальные товары? На все товары надо мониторить цены и принимать меры. Главное, чтобы метода была у нас соответствующая для принятия подобных решений".-0-