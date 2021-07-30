"Не навреди государству" - Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая деятельность в Беларуси - общественная, политическая - должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевой принцип - не навреди государству. Любая деятельность - общественная, политическая - наряду с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики", - заявил глава государства.

Он акцентировал внимание, что у разных людей могут быть разные мнения, но призывы к действиям, направленным против страны и курса, одобренного большинством, недопустимы. "Это как минимум попрание так называемых демократических норм", - убежден белорусский лидер.

"Следующий принцип - поощрение созидательной инициативы. Новые условия требуют качественных нетривиальных решений, - продолжил глава государства. - Наш основной резерв - это инициативные, целеустремленные люди, ратующие за свою страну. Поэтому важно не зажимать энергию общества, постоянно перестраховываясь - как бы чего не вышло". Президент предупредил, чтобы чиновники на местах не ждали от него особых указаний в этом плане. "Поймите, что при всей жесткости курса эта жесткость должна быть обращена на тех, на кого надо. Мы не должны удушить инициативу людей, надо поддерживать инициативных и честных людей как в бизнесе, так и в политике", - сказал белорусский лидер.

Еще одним важным принципом он назвал обеспечение обратной связи с населением. "Сегодня надо быть на шаг впереди в непосредственном общении с гражданами. Нового здесь я ничего не скажу. Слушайте людей. В условиях развития современных средств коммуникации это не является сложной задачей. Мое принципиальное требование вы знаете: принимаемые решения должны идти от жизни и соответствовать интересам людей", - заявил Александр Лукашенко.

Далее Президент упомянул принцип законности и взаимного уважения. "Правовые нормы - это правила жизни, которые являются мерилом нормальности общества, источником порядка, базисом мира и стабильности, - сказал он. - Аксиома: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Вряд ли беспокоились о подобных моральных принципах те, кто год назад круглосуточно нарушал покой граждан криками, автомобильными звонками, сигналами и прочим".

Александр Лукашенко возмутился тем фактом, что уже пошли угрозы в адрес тех, кто, не выдерживая такого нарушения порядка, обращался в милицию с просьбами прекратить беззаконие. Президент потребовал на корню пресекать подобного рода угрозы гражданам.

"Мы все выдержали, но травля государственных людей, а тем более их семей и близких, угроза жизни патриотов страны стали для нас красной линией. Предупреждаю: все, кто эту красную линию перешел или собирается перейти, будут учиться нормам морали и демократии в соответствующих исправительных учреждениях", - заявил белорусский лидер.

Что касается конструктивной критики в законных формах, то Александр Лукашенко считает нужным внимательно изучать поступающие коллективные обращения, особенно если там поднимаются конкретные проблемы. "В них могут быть рациональные предложения. Наша задача - отработать каждое", - заметил он.-0-