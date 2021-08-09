"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает правильность действий в стране, выбранных во время пандемии, - не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните", - сказал глава государства.

"Единственная страна и единственный Президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что в прошлом году падение мирового ВВП в отдельных, в том числе ведущих, странах было колоссальным.

"Мы, по-моему, 0,1% или 0,2% всего лишь потеряли в прошлом году к предыдущему. То есть у нас в прошлом году был очень высокий уровень. И к этому высокому уровню года мы сегодня приросли - примерно 3,5%. Для нас это хорошие показатели. Понятно: все, что происходит, во многом обусловлено внешними факторами и внутренними. На внешних рынках цены на продукты, на другие виды товаров выросли значительно. А поскольку мы не закрылись в прошлом году, у нас достаточно было товара, чтобы на рынке предложить к этому спросу наш товар по высоким ценам. Поэтому мы получили хороший результат. В том числе и в плане внешнего сальдо платежного баланса. Оно у нас положительное", - констатировал он.

Президент отметил высокий спрос на белорусскую продукцию.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Во всем мире, особенно в нашей братской России, на постсоветском пространстве, Украине и так далее, люди еще раз увидели белорусскую продукцию. Особенно продукты питания. Мы наторговали за полгода около $3 млрд на продуктах питания и планируем в этом году превзойти $6 млрд. Но это не главный наш товар. То есть у нас было что при дефиците предложить миру. И мир купил. Ну, естественно, рост объемов. При таком спросе рост объемов нас просто спас", - пояснил Александр Лукашенко.-0-