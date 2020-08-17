"Не под давлением и не через улицу" - Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ.

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - заявил глава государства.

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