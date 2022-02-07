"Не только пожар будут тушить". Часть сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить

(Обновлено 12:21)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть сотрудников МЧС планируют вооружить, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли в том числе быть задействованы в военных целях наравне с армией. Этот вопрос обсуждался на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по совершенствованию структуры системы МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудники МЧС - ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие", - подчеркнул глава государства.

В качестве примера Александр Лукашенко привел парад, где сотрудники МЧС показали выправку не хуже военных. Они также всегда в лидерах по пожарно-спасательному спорту, чемпионы мира.

"Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и будут подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это важнейший элемент: "Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих Вооруженных Сил 200-300 тыс. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей - 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить".

Во время совещания

Таким образом, с одной стороны, сотрудники МЧС будут спасателями. И вторая функция - как вооруженных людей, которые, по словам Президента, в случае момента во время Ч встанут на защиту Родины. "А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг", - заявил Александр Лукашенко.

Он предположил, что и в мирное время, модернизируя МЧС, найдется для них работа как для вооруженных людей. "Это очень важно при реформировании. А не то, что мы там клеточки начертим: этого человека туда, этого - сюда. Это само собой, но должна быть существенная модернизация", - сказал глава государства.

В беседе с журналистами, которая состоялась после встречи министра с главой государства, Вадим Синявский пояснил, что МЧС начало заниматься проработкой вопроса о вооружении сотрудников на случай конфликта или военных действий около полугода назад. Тогда министр был с докладом у Президента и ему была поставлена соответствующая задача. Для ее решения уже внесены необходимые изменения в законодательство, идет подготовка личного состава, зданий и сооружений, где будет храниться техника и вооружение. "Мы подготовили расчеты, определили численность людей, которых можем при необходимости отмобилизовать, и начали с ними подготовку, в том числе практического применения сил и средств", - сказал Вадим Синявский.

Вадим Синявский

По его словам, в МЧС будет сформирован резерв личного состава для того, чтобы они могли действовать вместе с сотрудниками Министерства внутренних дел в мирное время, а в случае военной угрозы - вместе с военнослужащими Министерства обороны.-0-