Совершенствование структуры системы МЧС обсудили на совещании у Лукашенко

(Обновлено 12:02)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование структуры системы МЧС обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Раньше мы с вами договаривались (по-моему, в прошлом году) о том, что структура МЧС по вертикали нуждается в реформировании. Я бы сказал, совершенствовании. Как и любая другая структура. В этом плане ничего нового. Остановиться мы просто не можем. Жизнь не остановишь, - сказал Президент. - Тогда предложения министра, которые прозвучали, я поручил правительству и в госсекретариате проработать. Поэтому тема сегодняшнего нашего совещания в узком составе - к чему пришли".

Александр Лукашенко подчеркнул, что должна быть существенная модернизация. "А не то, что мы там клеточки начертим: этого человека туда, этого - сюда, - отметил он. - Мы договаривались, что создадим межведомственную группу. К чему пришли?"

Одна из тем совещания - вооружение части сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий их могли задействовать в военных целях наравне с армией и они в полном смысле слова были частью силового блока.

"Разумно, с головой надо подходить к реформированию. Не то что убрать какие-то функции и повязать по рукам и ногам министерство, которое не сможет выполнять обязательства. Убирать надо те функции, которые себя изжили и которые нам не нужны. Чтобы люди на них не обижались, что они куда надо и куда не надо ходят, а пожаров меньше не стало. И по другим направлениям", - предупредил глава государства.

По словам Президента, в этой части надо посмотреть, какова эффективность всей модернизации. "Ну и был ряд поручений и вопросов при назначении. Они прозвучали. Что сделано по тем моим поручениям? - поинтересовался белорусский лидер. - Как вы там освоились, Вадим Иванович (глава МЧС Вадим Синявский. - Прим. БЕЛТА), приняли ли вас эмчеэсники, нет ли какой-то ревности, обиды и прочего, что мы назначили туда человека, конечно же, опытного, грамотного и сильного, но из другой структуры (до назначения в МЧС Вадим Синявский работал на посту начальника УВД Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Думаю, это хороший опыт. И если у нас получится, мы будем практиковать и по другим направлениям", - сказал Александр Лукашенко.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович

Как доложил Вадим Синявский, в 2021 году по поручению Президента реализованы мероприятия по реформированию структуры, системы Министерства по чрезвычайным ситуациям. "Утверждено новое штатное расписание центрального аппарата МЧС. Выполняется комплекс соответствующих организационно-штатных мероприятий. Проведены внеплановая аттестация работников и их назначение на должности. Честно скажу, часть людей мы убрали", - сказал министр.

"Те, которые не могут работать, они и не должны там работать", - обратил внимание Президент.

"Так точно", - ответил глава МЧС.-0-