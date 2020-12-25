Не забывайте о малой родине, это очень важно - Лукашенко подвел итоги трилогии Года малой родины

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива Городской детской инфекционной клинической больницы Минска подвел краткие итоги трилогии Года малой родины, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что за прошедшие три года проделан значительный объем работы, заметно преобразились многие небольшие населенные пункты. Однако эта работа не должна завершаться вместе с окончанием трехлетки "Малой родины". "Не забывайте о малой родине, это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заверил, что и в дальнейшем благоустройство малых населенных пунктов в Беларуси будет продолжено. "Крупные деревни не бросили, и даже маленькие неперспективные хутора не думаем забрасывать, - сказал он. - По крайней мере от Минска до агрогородков мы дошли. Сейчас надо закончить ремонт дорог к агрогородкам. Это мы за пятилетку точно сделаем, чтобы двухполосные нормальные дороги были".

Александр Лукашенко напомнил, что и ранее неоднократно поднимал тему ценности земли, земельных участков за пределами больших городов и агитировал всех жителей страны приобретать такие наделы, пустующие дома. "Чтобы вы в субботу, воскресенье с детишками просто походили по земле, - пояснил глава государства. - Многие говорят: босиком походи по земле, по траве - и вся дурная энергия уходит в землю".

Президент также акцентировал внимание на том, что в Беларуси в свое время было принято правильное решение не распродавать землю в частную собственность. "А когда-то же и меня критиковали за то, что я не разрешаю торговать землей, - отметил Александр Лукашенко. - Вот если бы мы ее раздали, то в этом году голодали бы. А так, у нас самый урожайный год, и белорусскими продуктами мы будем обеспечены полностью".

"Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века - хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире", - подытожил глава государства.-0-