Нет ли в проекте Конституции перекосов? На совещании у Лукашенко подробно обсудили вопрос

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко рассмотрены вопросы доработки проекта обновленной Конституции страны с учетом поступивших в ходе всенародного обсуждения предложений. В том числе глава государства поинтересовался у специалистов, вызывают ли те или иные положения проекта опасения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Помните, мы говорили, что мы ни в коем случае, делая конституционным ВНС, не должны допустить двоевластия. Что президентская республика, Президент - главнокомандующий, никакие силовые структуры никому не должны быть подчинены, кроме главнокомандующего. Помните, мы об этом говорили. Мы не допустили здесь перекосов?", - поставил вопрос глава государства.

Судья Конституционного суда Ольга Сергеева заверила, что, по ее мнению, такого перекоса нет, все сбалансировано, и Президент по-прежнему будет являться главой государства. "Мы не изменяли важнейшие функции Президента, конституционные функции. Более того, Президент является делегатом ВНС, принимает участие в работе ВНС", - сказала судья.

"Никакого дисбаланса, я полагаю, здесь нет", - заявила Ольга Сергеева.

Президент также спросил, достаточно ли сильны нормы Конституции для противовеса, сдерживания структур, органов власти, чтобы систему и государство не удалось развалить.

"Просто сказать, что достаточно у ВНС полномочий, чтобы сохранить стабильность в обществе, гражданское согласие, - этого мало. Потому что полномочия у ВНС очень существенные: это и определение стратегических направлений развития, и утверждение доктрины о национальной безопасности, и назначение судей Верховного, Конституционного судов", - ответила Ольга Сергеева.

Она также отметила, что ВНС предполагается наделить правом отмены любого решения государственного органа и правового акта. "Мы решили, что эта норма должна быть, потому что ВНС - это высший представительный орган народовластия. Но оставили за рамками полномочий ВНС решения судебных органов. Иначе был бы хаос", - уточнила судья.-0-