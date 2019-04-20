"Никто преимуществ не получил" - Лукашенко о дебатах Порошенко и Зеленского

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не принесли никому из них преимуществ. Такое мнение высказал сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я изначально не принял такую форму общения. Но, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали, и отказаться как-то неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский специалист в этом плане. Он, как сам себя называет, шоумен, он артист", - сказал Александр Лукашенко.

Он заметил, что любой глава государства хочет хорошо выглядеть перед гражданами и является лицом своего народа. Каждый политик в какой-то степени является артистом. "Не надо его (Владимира Зеленского. - Прим. БЕЛТА) упрекать в том, что он артист, - сказал Президент. - Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик".

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