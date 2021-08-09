"Ноги в Литве, а голова в Беларуси" - Лукашенко рассказал, как белорусские пограничники спасли мигранта

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" рассказал, как белорусские пограничники на границе с Литвой спасли инсулинозависимого мигранта, передает корреспондент БЕЛТА.

Как уточнил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, полоцкие пограничники зафиксировали попытку агрессивного выдворения мигрантов литовскими силовиками на территорию Беларуси. "Один падает прямо на границе. Он показывает на живот и говорит "инсулин", - рассказал он.

На помощь человеку, которому была срочно нужна помощь, пришли именно белорусские пограничники.

"Он упал прямо на черту, на линию границы. Ноги в Литве, а голова в Беларуси. И что делать? Патовая ситуация. Границу нельзя нарушать. Но он (Лаппо. - Прим. БЕЛТА) молодец, принял решение. Пограничникам отдал команду - выдвинуться на границу и вытащить этого парня. Десять минут и он бы погиб. Сделали укол, - отметил Президент. - Это же мерзавцы. Человек умирает. Вот он лежит на границе. Мы не может подойти потому, что он оттуда бежит. Мы не можем нарушить границу. Хорошо, что литовцы нам не предъявили претензий, что мы нарушили границу. Мы не переходили границу. Мы взяли его за руки, вытащили и в больницу отвезли. Это что такое, когда у тебя на глазах умирает человек и просит помощи? И вы нас в чем-то упрекаете? Хорошо, упрекайте. Вы заблудшие, как те наши протестуны. Но вы же здесь видите, что происходит. Вы - правозащитники. Вы почему не защищаете этих людей?"-0-