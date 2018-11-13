Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства назначил:
|Пономарева Александра Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;
|Слуку Юрия Олеговича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;
|Ржеусского Андрея Иосифовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
|Семашко Владимира Ильича
| - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;
|Добрего Кирилла Викторовича
|- заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
|Ребковца Ивана Григорьевича
|- председателем Пинского горисполкома;
|Быкова Олега Петровича
|- председателем Шумилинского райисполкома;
|Соловья Геннадия Михайловича
|- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
|Барановского Андрея Анатольевича
|- председателем Октябрьского райисполкома;
|Деркачева Юрия Николаевича
|- председателем Чечерского райисполкома;
|Коротина Николая Николаевича
|- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
|Навныко Валерия Николаевича
|- ректором учреждения образования "Мозырский государственный педагогический университет";
|Шегидевича Артема Артуровича
|- ректором учреждения образования "Белорусская государственная академия авиации";
|Дрозда Павла Владимировича
|- генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго";
|Лазаревич Надежды Анатольевны
|- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
|Карчевской Натальи Владимировны
|- первым заместителем министра культуры;
|Шереметьева Сергея Ивановича
|- заместителем министра культуры;
|Шатравко Валентина Геннадьевича
|- первым заместителем министра лесного хозяйства;
|Креча Владимира Ивановича
|- заместителем министра лесного хозяйства;
|Селиверстова Юрия Михайловича
|- первым заместителем министра финансов;
|Белковца Андрея Михайловича
|- заместителем министра финансов;
|Червякова Александра Викторовича
|- первым заместителем министра экономики;
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|Ярошевича Дмитрия Викторовича
|- заместителем министра экономики;
|Реентовича Сергея Викторовича
|- заместителем министра энергетики;
|Васильева Александра Павловича
|- членом Гомельского облисполкома.
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