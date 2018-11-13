Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

"Я ему (Владимиру Семашко. - Прим. БЕЛТА) уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы. Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к Президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией", - сказал глава государства.