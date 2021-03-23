Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива Минского производственного кожевенного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все решения приняты. В этом направлении будем действовать", - подчеркнул белорусский лидер, касаясь вопроса одной из работниц завода насчет возможности дополнительного повышения пенсионного возраста.

Александр Лукашенко также отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст и, например, с 50 лет. "Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", - обратил внимание глава государства.

Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет", - сказал Президент.

"Вы меня поймите. Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была дояркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто его знает, как еще сложится жизнь наших детей. Вот в чем проблема, а не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы приняли все решения (по пенсионному возрасту. - Прим. БЕЛТА). Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", - заметил Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко