Новый подход к рабочим поездкам Президента - в "полях" работают и высшие должностные лица

14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Рабочие поездки главы белорусского государства приобретают новый формат. В преддверии приезда Александра Лукашенко в тот или иной район на местные предприятия будут выезжать руководители республиканского уровня и затем держать отчет перед Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

Так уже произошло в Светлогорском районе, который посещает белорусский лидер. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов заранее побывали на ряде предприятий, как промышленных, так и в сфере сельского хозяйства, производства продуктов питания.

Чиновники подробно информировали Президента об увиденном. Более того, Александр Лукашенко решил незапланированно посетить несколько предприятий, которых изначально не было в маршруте поездки.

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