"Нужны движение вперед, перемены, но законные" - Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции

"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.

В связи со сказанным глава государства обозначил ряд вопросов о том, что будет после того, как в Беларуси изберут нового Президента: "Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это - в Польшу, это - туда, это - сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется".





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