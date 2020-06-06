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06 июня 2020, 14:19

О благоустройстве и промышленном потенциале - Лукашенко расставил акценты в развитии Могилевской области

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева

6 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил руководству Могилевской области обратить серьезное внимание на промышленные предприятия. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, как в апреле прошлого года назначил экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца губернатором Могилевской области. По словам Александра Лукашенко, он не сомневался в своем решении. "Я знал, что в Могилевской области он будет не лишним", - сказал он. Александр Лукашенко пояснил, что по ряду направлений нужно было серьезно исправлять ситуацию.

Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству МогилеваЛукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города, поручив провести в этом плане ревизию. Александру Лукашенко подробно доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области. Отдельной темой стала реализация различных проектов по развитию городской инфраструктуры.

О благоустройстве Могилева

Перед новым губернатором была поставлена задача: навести в области должный порядок. И, как отметил глава государства, руководитель Могилевщины активно погрузился в работу. "Для меня это было неожиданно - первой просьбой, с которой он ко мне пришел, была больница в Могилеве", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, Леонид Заяц обратил внимание на Могилев, активно изыскивал на эти цели финансирование. "И сегодня я заметил, что отдельные места, красивые, достойные, которыми может гордиться областной центр, созданы. Сейчас надо это все увязать - я говорил мэру и губернатору - в единый комплекс. Надо сделать, чтобы это был красивый город", - обратил внимание Президент.

По его словам, жители должны сделать это прежде всего для себя, ведь им жить в этом городе.

О промышленном потенциале области

Глава государства попросил руководство региона обратить особое внимание на крупные промышленные предприятия, которые в свое время были настоящими гигантами. Там много свободных промышленных производственных помещений. "Они крепкие, надежные. Мало таких, которые надо убирать, сносить. Их надо привести в чувства и развернуть там производства. Надо по каждому предприятию, как мы делали по юго-востоку, выработать конкретную программу. Прежде всего, в Могилеве и Бобруйске - двух крупнейших городах (области. - Прим. БЕЛТА)", - отметил белорусский лидер.

О юго-восточных регионах Могилевщины

Касаясь развития юго-восточных регионов Могилевской области, глава государства напомнил, что по его поручению была принята специальная программа, выделены средства для ее финансирования. "Программа принята, и она должна реализовываться, тем более там живет очень много чернобыльцев", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не дай бог, вы не реализуете эту программу, - предупредил Президент. - Мы должны людям там дать не только надежду, но и шанс жить, растить детей".

Александр Лукашенко согласился, что в области за последние годы действительно немало сделали: "Он прав (губернатор Могилевской области, который отчитался об итогах работы региона. - Прим. БЕЛТА) - немало сделали. Но кому-то застилает глаза, и они не видят. И вы знаете почему".

О чем говорит руководство области?

Как доложил Президенту председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, в регионе по итогам 2019 года обеспечено выполнение 4 из 6 ключевых показателей, что позволило выйти из числа отстающих, показав второй результат в стране после Минской области.

"Все отрасли экономики вышли на положительную динамику. Выполнены задания по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, экспорту товаров, услуг, по числу трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места", - проинформировал губернатор. По его словам, прошлый год завершен с положительным финансовым результатом. Соответствующая динамика сохранена и в первом квартале этого года.

Что касается сельскохозяйственной отрасли, то в регионе разработана программа развития АПК, реализация которой позволит увеличить выручку сельхозорганизаций уже в этом году как минимум в 1,3 раза и как результат - поднять зарплату на селе.

На особом контроле местных властей находится реализация инвестпроектов на предприятиях "Химволокно", "Белшина", "Моготекс", "Завод газетной бумаги", "Омск Карбон Могилев". "Успешное завершение их реализации является серьезным резервом для роста промышленности всего региона", - считает Леонид Заяц.

Он подчеркнул, что, как и прежде, главным приоритетом для региона является повышение уровня жизни граждан. За год введены в эксплуатацию более 40 социально значимых объектов, в числе которых были и так называемые долгострои.-0-

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