Обеспечите жизнь детям и внукам - Лукашенко призвал граждан развивать частные подворья на селе

24 января, Шклов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан развивать частные подворья на селе. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я специально сегодня решил проехать от своего дома сюда. Что меня больше всего удивляет и убивает? Вот едешь по деревеньке: там когда-то были дома, а сегодня (да, это не брошенные участки) там засевает бывший колхоз, ныне акционерное общество. А почему люди не хотят взять этот кусок земли? Почему не взять, построить маленький домик? Пускай сейчас простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?" - с удивлением спросил Александр Лукашенко.

По его мнению, людям надо предложить широкую линейку недорогих домов, которые как раз и производит филиал завода газетной бумаги "Домостроение". "Месяц - и дом стоит на фундаменте. Это надо делать", - убежден Президент.

Пользуясь случаем, на предприятии затронули волнующую их проблему: они продают свои каркасно-щитовые дома в Евросоюз, а в Беларуси двухэтажные строения возводить не могут - не позволяет законодательство. "Вопрос в старых нормах пожарной и электробезопасности", - пояснил замдиректора завода по капитальному строительству Алексей Молчанов. "Я так и думал, что вопрос из области дури", - ответил глава государства и поручил решить эту проблему в течение первого квартала.

"Я знаю его дома, был в них, чтобы посмотреть, что это. Отличные дома! Что за проблема? - возмутился Президент. - Побольше бы вы делали таких домов, и люди наши бы строили. Цены у вас, как мне говорят не совсем богатые люди, нормальные. Но не старайтесь их высоко поднимать".-0-