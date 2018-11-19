Обсуждается возможность азербайджанских инвестиций в модернизацию ОАО "Гродно Азот"

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО "Гродно Азот". Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях. В настоящее время обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО "Гродно Азот", - сказал глава белорусского государства.
"Мы приветствуем такие устремления", - отметил Александр Лукашенко.
Кроме того, Президент Беларуси считает, что значительный резерв имеется в транспортно-логистической сфере. Например, в железнодорожном сообщении, в том числе в рамках создания международного транспортного коридора "Север - Юг" и инициативы "Экономический пояс Шелкового пути". "Так или иначе вы (Азербайджан. - Прим. БЕЛТА) в эти проекты уже втянуты", - добавил он.-0-
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