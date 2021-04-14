"Очень, конечно, тонкий вопрос" - Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной отрасли

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил углубить сотрудничество в поставках углеводородного сырья, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи глава государства высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку Беларуси в сфере поставок углеводородного сырья.

"Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов", - сказал Александр Лукашенко.-0-ъ

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев