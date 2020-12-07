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Президент
07 декабря 2020, 10:42

"Один из самых сложных периодов за десятилетия" - Лукашенко оценил экономические итоги года

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство и Национальный банк внесли на рассмотрение Президенту пакет прогнозных документов. Чтобы получить по ним всесторонние мнения и сверить предлагаемые подходы с руководителями местных органов власти, на совещание к главе государства приглашен широкий состав участников, в том числе высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, губернаторы.

"Особенность этого совещания в том, что мы не только подведем предварительные итоги года, но и рассмотрим прогноз на год. О пятилетке речи сегодня не будет. Понятно, это стартовый год, он очень важный для пятилетки, поэтому мы будем его скрупулезно рассматривать. А на пятилетку, возможно, будут какие-то корректировки по итогам года. В начале января еще раз вернемся к пятилетнему плану, тем более что мы его будем рассматривать на Всебелорусском народном собрании", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что можно по-разному смотреть на результаты работы экономики в этом году. Недотянула до уровня прошлого года промышленность, снизились инвестиции, на 15% просел экспорт.

"Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее. На долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание, что ключевая задача достигнута - сохранена финансовая стабильность в банковской сфере, на валютном рынке. "Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года - коронавируса. И для этого было сделано все возможное", - подчеркнул Президент.

Как заявил во время совещания премьер-министр Роман Головченко, белорусская экономика в этом году развивалась в крайне сложных условиях. Она испытала на себе воздействие нескольких шоков: пандемии, проблем с импортом нефти и экспортом калия, снижения глобальной экономической активности, кризиса спроса, неустойчивости на внутреннем финансовом рынке, давления девальвационных ожиданий на валютный рынок, курс валюты и ресурсную базу банков.

"В результате уже в первом квартале было зафиксировано падение ВВП на 0,2%. Во втором квартале падение ускорилось до 3,1% ВВП. Международные организации предрекали нашей стране и дальнейшее стремительное падение, а после возникшей в августе нестабильности финансового рынка и вовсе быстрый и обвальный коллапс экономики", - обратил внимание премьер-министр.

По оценкам правительства, ВВП по итогам года составит 99,1-99,2%. Даже при таком результате Беларусь сохранит лидирующие позиции по росту экономики не только среди соседей, но и в целом по Европе, отметил Роман Головченко.

С положительным результатом сработали сферы сельского хозяйства, строительства, связи и информации, финансовый сектор. Промышленность вплотную приблизится к уровню прошлого года (99,2%), а складские запасы снизятся примерно на Br800 млн по отношению к 1 июня текущего года, добавил глава правительства.

"Средняя зарплата в декабре составит более Br1,34 тыс. - в реальном выражении рост около 7%. Выполняем задачу по сохранению трудовых коллективов в условиях пандемии. По отношению к маю, на который пришелся пик, неполная занятость снизилась в 4,4 раза, простои - в 2,3 раза. Вместе с тем превышение уровня прошлого года пока сохраняется", - заметил премьер-министр.

Индекс потребительских цен правительство оценивает на уровне 6,9%. Роман Головченко пояснил, что основная причина превышения целевого параметра (5%) - девальвация рубля и перенос ее на стоимость товаров. Во внешней торговле Беларусь сработала с профицитом, начиная с мая экспорт ежемесячно прирастает. Положительное сальдо по итогам года должно составить почти $1 млрд.

"В условиях пандемии удалось обеспечить стабильную работу предприятий, не дать раскачать системы образования и здравоохранения, выполнить социальные обязательства государства в полном объеме (а по некоторым параметрам даже перевыполнить), не допустить разбалансировки бюджета и кризиса на финансовом рынке", - подытожил глава правительства.-0-

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