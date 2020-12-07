7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия. Об этом рассказал сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт для нашей экономики - это фактически условие выживания, потому что сейчас как никогда все борются за рынки. Поэтому экспорт, продажи - это одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание и соответствующе адаптируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую", - сказал Роман Головченко.

По его словам, сейчас подготовлены предложения по упрощению как экспортного кредитования, так и экспортного страхования. Это сделано для того, чтобы как можно больше субъектов хозяйствования могли воспользоваться инструментами бюджетной поддержки экспорта. "Сейчас у нас установлен достаточно высокий порог: надо иметь контракт как минимум на $200 тыс., чтобы претендовать на получение экспортного кредитования. Но есть много предприятий, которые имеют более мелкие контракты, и они тоже заслушивают того, чтобы государство помогало им в экспорте", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр рассчитывает, что в ближайшее время эти документы будут одобрены, и тогда государство сможет более активно финансировать экспорт малых организаций.

"Правительство ставит задачу существенно переформатировать определенные институты развития, одним из элементов которых является поддержка экспортеров не только финансово, но и институционально. Мы ставим задачу фактически создания полноценного экспортного агентства, которое будет заниматься всем спектром вопросов поддержки экспортеров", - добавил Роман Головченко.-0-