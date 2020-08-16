"Окунемся в это болото, не вылезем никогда" - Лукашенко о призывах к новым выборам

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Минске высказался о призывах провести в стране новые президентские выборы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Об актуальном: я стою, как перед Богом, - выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото - не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!" - подчеркнул Президент.

"Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там, за границей", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что сейчас критикуют за то, что правоохранители проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. "Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы - перевернем страну!" - воскликнул Президент.-0-