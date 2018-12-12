Орденом Матери награждена 31 жительница Витебской, Гродненской и Могилевской областей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждена 31 жительница Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы предприятий легкой и тяжелой промышленности, агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей отрасли, учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, домохозяйки.

В числе награжденных бригадир производственной бригады ОАО "Боброво-Агро" Тамара Альшевская, работница сектора охраны службы безопасности и защиты информации ОАО "Мостовдрев" Елена Никитич, дизайнер ООО "Эдельвейс Декор" Алеся Кузнецова, преподаватель Могилевского государственного колледжа искусств Ирина Лесюкова, ведущий ветеринарный врач филиала "Белшина-Агро" ОАО "Белшина" Светлана Рагович.-0-