26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №60 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - директор Чашникского районного Дома ремесел Татьяна Зернова, работница Полоцкого кадетского училища Надежда Бабич, оператор машинного доения ОАО "Барсучанка" Докшицкого района Светлана Агапотова, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района Наталья Короткая, помощник воспитателя Буйновичского детского сада Любовь Петрова, преподаватель спецдисциплин технологического колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Инна Постник, бухгалтер Горецкого регионального узла почтовой связи РУП "Белпочта" Оксана Воробьева, приемная мать отдела по образованию администрации Октябрьского района Могилева Инна Жукова, заведующая Барышевским фельдшерско-акушерским пунктом Чаусской центральной районной больницы Ольга Стручкова, работница ОАО "Вишневецкий-агро" Ольга Калинина, учитель средней школы №4 Марьиной Горки Светлана Шульга.

Всего орденом Матери награждены 135 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.-0-