25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №70 о награждении орденом Матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, строительной отрасли, финансового и банковского сектора, организаций пищевой промышленности, правоохранительного блока, жилищно-коммунального хозяйства, потребкооперации, торговли и связи, учреждений науки и образования, здравоохранения, культуры, религиозных объединений и домохозяйки.
Среди награжденных - кондитер Ольшанского филиала Столинского районного потребительского общества Мария Быба, работница РУП "Белтаможсервис" Антонина Степанюк, заместитель директора по учебной работе средней школы №7 Витебска Ольга Черновская, библиотекарь средней школы №5 Светлогорска Мария Козырь, маслодел Волковысского ОАО "Беллакт" Наталия Костюк, специалист по продажам ООО "Добрада" Ольга Кухлей, инспектор по кадрам Осиповичского унитарного коммунального предприятия ЖКХ Екатерина Назаревич, оператор электронно-вычислительных машин отдела организации оптовой торговли Столбцовского филиала Минского областного потребительского общества Оксана Гриб, товаровед управления продаж и логистики ОАО "Беларуськалий" Ирина Ларина, учитель музыки Негорельского яслей-сада Татьяна Мелешкевич, страховой агент "Белгосстраха" по Несвижскому району Елена Цвирко, лаборант кафедры физикохимии материалов и производственных технологий Белорусского государственного экономического университета Ольга Жук, инженер-конструктор ОАО "Агат - электромеханический завод" Татьяна Иванова и артист балета Государственного академического ансамбля танца Беларуси Марина Ходак.
Всего орденом Матери награждены 224 жительницы всех областей Беларуси и Минска.-0-