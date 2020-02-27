Орденом Матери награждены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №79 о награждении орденом Матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, культуры, социального обслуживания населения, домохозяйки.

Среди награжденных директор Мочульской базовой школы Столинского района Екатерина Андрейковец, кассир диагностической станции филиала "Автомобильный парк №16 г.Кобрина" ОАО "Брестоблавтотранс" Татьяна Заяц, главный специалист службы сопровождения активных операций филиала №113 ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" Диана Луцык, регистратор недвижимости Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Татьяна Демченко, художественный руководитель Пуховичского сельского дома культуры Житковичского районного центра народного творчества и организации культурного досуга населения Лариса Макаревич, электромеханик связи Лоевского участка электросвязи Речицкого зонального узла электросвязи Елена Саманчук, слесарь механосборочных работ могилевского ОАО "Ольса" Ольга Степочкина.

Всего ордена Матери удостоены 57 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.-0-