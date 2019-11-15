Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 15 ноября, сообщили БЕЛТА в
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, Вооруженных Сил, учреждений образования, культуры, социального обслуживания, организаций здравоохранения, торговли, транспортной сферы и строительной отрасли, домохозяйки.
В числе награжденных помощник воспитателя Плещеницких яслей-сада №1 "Теремок" Татьяна Войнич, маляр ОАО "Стройсервис-Молодечно" Марина Занько, санитарка Минского городского клинического онкологического диспансера Зинаида Камандига, инженер-технолог ОАО "Борисовхлебпром" Инна Мицкевич, оператор машинного доения ОАО "Несвижские Островки" Юлия Неверко, домохозяйка из агрогородка Будслав Мядельского района Наталья Петрова, кондуктор автобусного парка №3 Борисова Алена Урбанович.-0-