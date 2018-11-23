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От городов-спутников до "каменных джунглей" - Лукашенко требует лучшего планирования территорий

Президент 23.11.2018 | 11:16

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на необходимости лучшего планирования территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно, Орша, которые тоже должны стать местом притяжения людей. "В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки", - считает Президент. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание глава государства, - это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. "Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!" - подчеркнул белорусский лидер.

 

При этом Александр Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. "Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми", - сказал Президент.

"Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, - важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов", - поручил Александр Лукашенко.

Глава государства также считает недопустимым превращать в "каменные джунгли" микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу "меньше затрат - больше прибыли". "Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, - отметил белорусский лидер. - Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы".

"Год следующий на решение этой проблемы", - поручил глава государства, имея в виду задачу по озеленению жилых районов.

В то же время в Беларуси есть положительные примеры, когда подобные районы возводятся красивыми, удобными и функциональными. "И не мешают ни нормы, ни нормативы", - заметил глава государства.

Он поручил Минстройархитектуры установить обязательные правила по созданию комфортной среды в микрорайонах-новостройках.-0-

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"Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Теги
жилье, Лукашенко, правительство, строительство
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