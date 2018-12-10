От золотодобычи до машиностроения и образования - какие проекты Беларусь намерена реализовать с Суданом

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дружественные и взаимовыгодные отношения между Беларусью и Суданом развиваются динамично. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

На переговорах с суданским коллегой в расширенном составе Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Хартум надежным партнером и доверяет ему в полной мере.

"Мы с большим уважением относимся к вашему государству, - сказал Президент. - У нас нет абсолютно никаких разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между двумя странами динамично развиваются дружественные и взаимовыгодные отношения". Свидетельством стал разговор двух лидеров в узком составе, добавил он.

Глава государства отметил, что стороны уже достигли определенных результатов в развитии сотрудничества. Например, успешно реализуются поручения президентов, касающиеся добычи золота. "С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в поставках своей продукции в Судан, однако это не главный вопрос. Стороны договорились организовать совместные сборочные предприятия и сельскохозяйственные комплексы полного цикла. При этом Беларусь может обучить суданских специалистов работать на технике, которую планируется производить в этой стране. "Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте", - рассказал о новых договоренностях Президент.

Организации здравоохранения Беларуси готовы предоставить гражданам Судана высокотехнологичную медицинскую помощь по всем направлениям: от нейрохирургии до трансплантологии. "У нас есть хорошие специалисты, которые смогут научить ваших специалистов этим высокотехнологичным операциям", - заметил глава государства.

Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко считает и гуманитарную сферу: образование, науку, спорт и культуру. "Здесь нам очень важно работать вместе над реализацией гуманитарных проектов", - заявил он.

Во время переговоров Омар Хасан Ахмед аль-Башир принял решение отменить налог на произведенную технику для совместного предприятия, которое создается в Хартуме. Это позволит повысить конкурентоспособность продукции. "Мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и, как мы только что договорились, в Южном Судане, но и во всей Африке", - отметил Президент Беларуси.

Глава государства также выразил уверенность, что Беларусь и Судан в скором времени смогут заключить соглашение о сотрудничестве в банковской сфере, которое поможет выработать надежные механизмы взаиморасчетов.

"Нам нужно двигаться вперед и продолжать выполнение договоренностей, достигнутых в Хартуме. Мы готовы к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в интересах народов наших стран", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом - Лукашенко "Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Судан заявили о намерении расширять сотрудничество в разных сферах Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир подтвердили важность развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в промышленной сфере, производстве продукции машиностроения и сельского хозяйства.