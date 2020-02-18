Откорректированы правила формирования и деятельности студотрядов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ №58 об организации деятельности студенческих отрядов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом закреплен ряд новых норм, которые позволят систематизировать процедуру формирования студенческих отрядов, повысят эффективность их деятельности, усилят организационную и методическую поддержку студотрядовского движения со стороны заинтересованных органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов.

В частности, в указе конкретизировано понятие "студенческий отряд", определяется возраст молодых граждан, которые могут осуществлять трудовую деятельность в составе студотрядов, - от 14 до 31 года. Закрепляется возможность совмещать учебную и производственную практики с работой в студенческом отряде при условии ее соответствия специальности обучающегося. Студенческим отрядам также предоставляется право осуществлять деятельность круглогодично, если она не препятствует образовательному процессу.

Кроме того, указом предусматривается наделение ЦК ОО "БРСМ" правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).-0-